LPI-NDH: Fahndung nach vermisstem Rentner

Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter zerkratzten beiden Seiten eines auf einem Parkplatz in der Heiligenstädter Kalkmühlengasse abgestellten grauen Pkw Ford EcoSport. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 27.10.2023 / 08:00 Uhr bis 11:50 Uhr. Auch in diesem Fall können noch keine Angaben zur Schadenshöhe getroffen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

mehr