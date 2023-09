LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Xenia Fries?

Nordhausen (ots) - In einem Kreisverkehr in der Rautenstraße, auf Höhe der Neustadtstraße, kam es am Sonntagabend zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkws. Ein 41-jähriger Autofahrer beabsichtigte in den Kreisel einzufahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Während der Einsatzmaßnahmen an der ...

mehr