LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Michelle Sternkopf?

Mühlhausen (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete Sonntagabend, in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr, ein E-Bike in der Feldstraße. Die Mitarbeiterin eines Pizzalieferdienstes belieferte Kunden mit warmen Speisen. Sie stellte das Fahrrad an der Straße ab und sicherte dieses gegen den widerrechtlichen Gebrauch. Als die Frau zum Rad zurückkehrte, war dieses entwendet worden. Im Nahbereich konnte ein Thermogefäß, was zu dem Pedelec gehört, aufgefunden werden. ...

