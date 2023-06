Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Renitenter Autofahrer leistete mehrfach Widerstand gegen Polizeibeamte

Steinbach/Eichsfeld (ots)

Ein Hinweis aus der Bevölkerung erreichte die Polizeiinspektion Eichsfeld am Dienstagmorgen. Laut einem Zeugen soll ein 18-Jähriger, der unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, mit einem Auto im Straßenverkehr unterwegs gewesen sein. Als die eingesetzten Beamten das Fahrzeug festgestellt hatten, unterzogen sie dieses einer Verkehrskontrolle. Ein Beamter blockierte nach der Anhaltung den Bereich vor dem Fahrzeug, um eine Flucht zu verhindern. Der Fahrzeugführer setzte dennoch das Auto in Bewegung und verletzte den Polizeibeamten am Bein. Nachfolgend wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug herausgelöst und am Boden fixiert. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand gegen die Beamten und verletzte einen weiteren Polizisten leicht. Der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, bestätigte sich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1 Promille. Während der anschließenden Blutprobenentnahme setzte sich der Delinquent erneut heftig zur Wehr und verletzte einen dritten Polizisten leicht. Der 18-Jährige hat sich nun wegen verschiedener Delikte zu verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

