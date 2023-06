Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Frank Skarupa?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Seit dem 9. Juni um 7.30 Uhr wird der 44-jährige Frank Skarupa vermisst. Er verließ seine Wohnung ohne sich von seiner Lebensgefährtin oder Familie abzumelden. Es gibt Hinweise, dass sich der Vermisste am Tag des Verschwindens am Bahnhof in Heilbad Heiligenstadt aufgehalten haben soll. Der Vermisste ist 170 cm bis 175 cm groß, von schlanker Statur, hat braune lange Haare und trägt einen braunen, eher ungepflegten Vollbart. Herr Skarupa ist gut zu Fuß und kann große Strecken zurücklegen. Der Vermisste leidet unter verschiedenen psychischen Erkrankungen. Eine Selbstgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Wer hat den Frank Skarupa gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

