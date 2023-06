Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Mehrere Kollekten aus der Blasiikirche gestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Zwischen dem 9. und 23. Mai beging ein bisher unbekannter Täter mehrere Diebstähle aus der Blasiikirche in Nordhausen. Der Mann hielt sich mehrfach nach dem Verschließen unberechtigt in den Räumlichkeiten der Kirche auf. Dort begab er sich zu einer Kollektesammelbox, welche er gewaltsam aufbrach und das befindliche Geld entwendete. Wer die abgebildete Person kennt, oder weitere Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell