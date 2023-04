Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Personenfahndung: Wo sind Asel Nevra Cimsir und Ronnya-Michelle Pabst?

Mühlhausen (ots)

Seit dem 21. April werden zwei Mädchen aus Pfafferode bei Mühlhausen vermisst. Der letzte bekannte Aufenthaltsort der beiden Mädchen ist die Einkaufspassage im Steinweg in Mühlhausen. Asel Nevra Cimsir ist 14 Jahre alt, ca. 154 cm groß, hat lange dunkle Haare und trägt eine Brille mit goldfarbenem Metallgestell. Sie hat drei Cuts in einer Augenbraue, trägt einen Nasenring, ist am Unterarm (ein Datum) und an einer Hand (Herz mit dem Buchstaben "N") tätowiert. Am Tag des Verschwindens war sie mit einer hellblauen Jeans, einem beigefarbenen Plüschmantel und weißen Turnschuhen bekleidet. Ronnya-Michelle Pabst ist 12 Jahre alt, ca. 160 cm groß, hat eine schlanke Statur und dunkle lange Haare mit hellem Ansatz bis zum Gesäß. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Leggings, einer schwarzen langen Jacke, schwarzen Nike Turnschuhe mit gelben Logo an der Ferse und weißem Oversize-Shirt. Gegebenenfalls führen die vermissten Personen eine schwarze Handtasche mit goldenen Ketten, sowie einen schwarzen Shopper bei sich. Die Mädchen pflegen Kontakte nach Gera und Höxter (in Nordrhein-Westfalen) Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Asel Nevra Cimsir und Ronnya-Michelle Pabst geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

