Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Sarah Leicht?

Nordhausen (ots)

Seit gestern, kurz nach 17 Uhr, wird die 16-jährige Sarah Leicht aus Nordhausen vermisst. Sie verließ eine Jugendeinrichtung in unbekannte Richtung und wurde letztmalig im Bereich der Bochumer Straße, gegen 18 Uhr, gesehen. Sarah ist 1.54 m groß, schlank und hat schwarze Haare. Bei ihrem Verschwinden trug sie eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und ein schwarz, rotkariertes Oberteil mit Kapuze. Verletzungsbedingt waren ihre Arme verbunden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, in die auch ein Spezialhund und eine Drohne eingebunden waren, konnte Sarah bislang nicht gefunden werden. Auf Grund ihres Gesundheitszustandes bedarf sie dringend Hilfe. Möglicherweise hält sie sich zwischenzeitlich in Erfurt auf. Ihre Spur hat sich am Nordhäuser Bahnhof verloren. Wer hat Sarah gesehen oder kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell