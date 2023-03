Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Nordhausen (ots)

Am 04.03.2023 wurde dem Inspektionsdienst Nordhausen durch Familienangehörige eine Vermisstenanzeige erstattet. Gesucht wird die 80-jährige Frau Elke KRENZKE aus Nordhausen. Jene hat in ihrer Wohnung eine Notiz hinterlassen, welche Rückschlüsse auf suizidale Tendenzen zulässt. Erste Ermittlungen führten zu der Erkenntnis, dass Frau KRENZKE vermutlich schon am 02.03.2023 ihre Wohnung verließ. Umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen unter Einbeziehung eines Diensthundführers sowie eines Polizeihubschraubers folgten. Die Spur von Frau KRENZKE verliert sich hiernach in Nordhausen im Bereich Uferstraße / Lange Straße / Bahnhof. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Frau KRENZKE die Stadt Nordhausen mittels öffentlicher Verkehrsmittel verlassen hat. Die Frau KRENZKE kann wie folgt beschrieben werden: europäischer Phänotyp, schlanke Statur, 170 bis 175 cm groß, braune nackenlange Haare, aktuelle Bekleidung unbekannt. Durch die Familienangehörigen wurde ein Lichtbild der Frau KRENZKE aus dem Jahre 2022 beigebracht. Es wird hiermit um Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib der Frau KRENZKE gebeten. Insbesondere erscheint von Interesse, ob Frau KRENZKE nach dem 02.03.2023 noch im Stadtgebiet Nordhausen gesichtet wurde und eventuelle Begleitumstände (Bekleidung der Frau, mögliche Begleitpersonen der Frau, etwaige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch die Frau usw.) mögliche Sichtungen der Frau KRENZKE betreffend. Hinweise nimmt die LPI Nordhausen / Inspektionsdienst sowie jede andere Polizeidienststelle gern entgegen.

