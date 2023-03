LPI-NDH: Öffentlichkeitfahndung: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe

Marth (ots) - Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen zu Schmierereien an einem Brückenbauwerk zwischen Marth und Hessenau. Am Mittwoch, 15. Februar, wurde die Schmiererei entdeckt. Hierbei handelt es sich um antifaschistische Schriftzüge und Symbole in weißer Sprühfarbe. Der oder die Täter schmierten unter anderem ANTIFA und NZS BXN an das Bauwerk. Wer ...

mehr