Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in das Heilpädagogische Zentrum in Wülfingerode

Nordhausen (ots)

Am Morgen des 24.02.2023 meldete der Hausmeister der Schule in Wülfingerode einen festgestellten Einbruch. Bisher unbekannte Täter hatten sich über ein Kellerfenster unbefugt Zugang zum Schulkomplex verschafft. Hier wurden mehrere Räume geöffnet, betreten und in der Folge Schränke durchsucht. Aufgrund des erhöhten Spurenaufkommens, kam die Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz.

Der Stehlschaden ist zur Zeit noch unbekannt. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000EUR entstanden.

