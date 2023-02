Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach Joel Müller

Mühlhausen/Eisenach (ots)

Die Kriminalpolizeistation Mühlhausen fahndet nach Joel Müller. Der Vermisste ist 16 Jahre und hat am Freitagmorgen gegen 6.15 Uhr das Haus seiner Großeltern in Mühlhausen verlassen. Er befand sich seit dem Verlassen des Hauses auf dem Weg zur Schule nach Eisenach. Durch Freunde wurde er in Eisenach am Freitag gesehen, jedoch besuchte er nicht die Schule. Seither gab es keinen Kontakt mehr zum Vermissten.

Joel Müller pflegt freundschaftliche Kontakte in Mühlhausen, jedoch vor allem in Eisenach.

Der Vermisste ist:

ca. 177 cm groß

von kräftiger Statur

trägt kurze blonde Haare

Bekleidet ist Joel Müller vermutlich mit einer blauen Jeans und einer braunen Lederjacke.

Wer kann Hinweise zum Aufenthalt von Joel Müller geben?

Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Mühlhausen (03601/4510) und die örtlichen Polizeidienststellen entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell