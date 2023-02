LPI-NDH: Zwei vermißte Kinder

Sollstedt (ots) - Durch unbekannte Täter wurde vor einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer gelegt, welches auf die Tür übergriff. Durch das Auslösen einer Brandmeldeanlage konnte der gewarnte Wohnungsinhaber am gestrigen Abend das Feuer schnell selbstständig löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

