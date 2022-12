Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tödlicher Verkehrsunfall

B 247 Abzweig Horsmar (ots)

Heute gegen 10:45 Uhr kam es auf der B 247 zwischen Abzweig Horsmar und Lengefelder Warte zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Hier kollidierte der Mann mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der 51-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Polizei und Gutachter haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, Diese dauern gegenwärtig noch an. Feuerwehr und Rettungsdienste sind im Einsatz. Gegenwärtig kommt es aufgrund einer Straßensperrung zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell