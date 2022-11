Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Mühlhausen/TH, Frankfurt/Main (ots)

Vermisst wird Herr Gerd Albert Josef Winter. Er begeht am 5. Januar seinen 59. Geburtstag.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: - lange dunkle Haare - langer ungepflegter Bart - ungepflegtes Äußeres - starker Konsum von Alkoholika und Zigaretten - bei starken Alkoholkonsum zieht er ein Bein nach

Herr Winter begab sich am 26. September mit einem Zug nach Frankfurt/Main. Seither kehrte er nicht an seine Wohnanschrift in der Gemeinde Südeichsfeld zurück.

Herr Winter kennt sich in seiner Heimat, in und um Mühlhausen, sowie in Frankfurt/Main gut aus. Es wird angenommen, dass er in der Obdachlosenszene, ggf. in Frankfurt/Main, aufhältig ist.

Hinweise zum Aufenthalt des Herrn Gerd Winter nimmt die Kriminalpolizeistation Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

