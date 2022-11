LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Hohengandern (ots) - Ungenügender Sicherheitsabstand sorgte gestern Abend für einen Feuerwehreinsatz in Hohengandern. Kaminholz, welches zu nah am Ofen gestapelt war, entzündete sich in einem Wohnhaus und geriet in Brand. Der Hausbewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht Zuhause. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden. Feuerwehr und Polizei appellieren darum noch einmal: Die ...

mehr