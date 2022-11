Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Linienbus

Nordhausen (ots)

Hoher Sachschaden entstand gestern Nachmittag bei einem Unfall mit einem Linienbus. Dieser blieb bei einem Abbiegemanöver in der Teichstraße an einer Garage hängen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro an Garage und Bus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

