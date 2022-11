Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach mehrfachen Beschädigungen im Baustellenbereich der Iberg-Talsperre

Stempeda (ots)

Mehrfach berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen in der Vergangenheit zu Beschädigungen im Baustellenbereich an der Iberg-Talsperre. Seit Juli wurden acht Sachbeschädigungen an der Schrankenanlage registriert und zur Anzeige gebracht. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung anhand der folgenden Bilder um Hinweise zu den abgebildeten Fahrzeugen und Personen.

Täter 1: jüngerer Mann mit Basecap, Ford Ranger, weiß - Tattag: 10.08.2022

Täter 2: männliche Person, Volkswagen Amarok, schwarz - Tattag: 06.09.2022

Täter 3: älterer Herr, Volkswagen Tiguan, schwarz - Tattag: 09.09.2022

Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich bei dem Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 96-0 zu melden.

