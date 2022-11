LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - Ergänzung mit Bild

Bad Langensalza (ots) - Verdächtige Personen meldete ein Zeuge gestern Nachmittag der Polizei. Diese sollten sich im Bereich der Motorsportanlage am Kalkberg in Bad Langensalza aufhalten. Als die alarmierten Polizeikräfte vor Ort waren, konnten aber keine Personen mehr festgestellt werden. Bei der weiteren Kontrolle bemerkten die Beamten einen Einbruch in einen ...

mehr