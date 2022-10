LPI-NDH: Aggressiver Einkaufsmarktbesucher

Greußen (ots) - Ein 6 Monate alter Hundewelpe (Glatthaarfoxterrier) ist durch unbekannte Täter am gestrigen Tage im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr von einem privaten Grundstück in Greußen gestohlen wurden. Nach Überprüfung durch die alarmierte Polizei kann ein selbstständiges "Ausbüchsen" des kleinen Hundes ausgeschlossen werden. Neben dem emotionalen Verlust hat die 57-jährige Hundebesitzerin auch einen finanziellen Verlust in Höhe von 600 Euro zu beklagen. ...

