LPI-NDH: Wer erkennt die Männer?

Bad Langensalza (ots) - Die Polizei in Bad Langensalza sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 15. September, gegen 15.40 Uhr, ereignete. Der Fahrer eines weißen Opel Vivaro beabsichtigte an der Kreuzung beim alten Amtsgericht von der Gothaer Straße nach rechts in die Poststraße abzubiegen. Hierbei musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein dunkler PKW übersah das Anhalten des Vivaro und fuhr auf ...

