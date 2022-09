LPI-NDH: Unfall mit mehreren Verletzten

Mühlhausen (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, 17.09.22, um 16:10 Uhr in der Eisenacher Straße in Mühlhausen. Ein 62 jähriger Mann war unachtsam beim Ausparken mit seinen Pkw Opel und fuhr rückwärts in den Unterstand für die Einkaufswagen. Verletzt wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Aus Körner hat ein 32 jähriger Mann am Samstag um ...

mehr