LPI-NDH: Fahren unter Alkoholeinfluss

Nordhausen (ots) - Am 02.09.2022 ereignete sich in den Morgenstunden in der Nordhäuser Bergstraße ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Die geschädigte Frau stellte ihren Pkw vor Hausnummer 9 ab. Ein anderer Fahrzeugführer fuhr an dem geparkten Pkw vorbei und kollidierte mit dem linken Außenspiegel, welcher dadurch beschädigt wurde. Ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben, entfernte sich der ...

mehr