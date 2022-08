Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hauswände und Autos beschmiert

Mühlhausen (ots)

Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Mittwoch in der Ammerstraße verschiedene Hauswände mit blauer Farbe. Auch zwei geparkte Fahrzeuge waren betroffen. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03631/4510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell