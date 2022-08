Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 13-jährige wird vermisst

Bad Langensalza (ots)

Seit dem 5. Juli wird die 13-jährige Charlott Stichling vermisst. Es wird vermutet, dass sie sich im Raum Erfurt aufhält und in Begleitung von zwei Freunden ist. Letztmalig wurde Charlott am 6. Juli in Erfurt gesichtet. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die 13-Jährige ist ca. 160 cm groß und von schlanker Figur. Sie trägt schwarze, schulterlange Haare. Zuletzt war sie mit einer dunklen Hose, einem dunklen Sweatshirt sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet. Wer hat Charlott gesehen und kann sagen, wo sich das Mädchen aufhält? Die Polizei weist zudem daraufhin, dass sich Personen, die dem Mädchen Unterschlupf gewähren und es absichtlich verstecken, sich wegen der Entziehung Minderjähriger strafbar machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

