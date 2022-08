Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Tankstelle eingebrochen

Großbodungen (ots)

Auf eine Tankstelle Am Ölgraben hatten es unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht abgesehen. Der oder die Täter schlugen eine große Glasscheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier schmissen sie Regale um und räumten das Zigarettenregal leer. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

