LPI-NDH: Graffitisprayer richten Schäden

Nordhausen (ots)

Mit Graffiti besprühten am späten Mittwochabend zwei unbekannte Männer einen Stromkasten an der Ecke Halleschen Straße, Zorgestraße. Eine Zeugin hatte die Täter zunächst in Richtung Arnoldstraße, Minutenspäter in Richtung Bielen laufen sehen. Einer war mit einem Kapuzenshirt und einer orange, neonfarbenen Hose bekleidet und trug einen Mundschutz. Sein Begleiter hatte eine kurze Jeans an. Sie hatten eine Musikbox dabei, die eingeschalten war. Die Polizisten entdeckten silberfarbene Schmierereien am Stromkasten. Den Männern konnten sie aber nicht mehr habhaft werden. Auch auf dem Petersberg entdeckte der Sicherheitsdienst am Mittwochabend frische Graffitis. Hier nutzten die Täter grüne und schwarze Farbe und hinterließen verschiedene Schriftzüge an einer Zisterne und der Stadtmauer. Ob die Schmierereien zusammenhängen ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

