LPI-NDH: 17-jährige Jugendliche vermisst

Bad Frankenhausen (ots) - Bis in die Vormittagsstunden dauerten die Löscharbeiten in einem Waldstück, zwischen Rathsfeld und Bad Frankenhausen, bei Schloss Hoheneck. Hier meldeten Zeugen heute, kurz nach 4 Uhr, eine große Rauchwolke, die bis nach Rottleben hin sichtbar war. Mehrere Feuerwehren rückten an. Einschätzungen zufolge fielen ca. 500 Quadratmeter Waldfläche den Flammen zum Opfer. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr