LPI-NDH: Dachs, Reh & Fuchs verursachen Sachschäden

Sondershausen (ots) - In der Nacht vom Donnerstag (14.07.2022) zum Freitag (15.07.2022) wurde durch unbekannte Täter ein hochwertiges schwarzes E-Bike im Wert von ca. 10.000 EUR aus einem Keller in der "August-Bebel-Straße" entwendet. Weiterhin ereignete sich in der gleichen Nacht ein Diebstahl von zwei Fahrrädern in der "Schillerstraße". Hier wurden durch bislang ...

mehr