Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche aus Mühlhausen vermisst

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mühlhausen (ots)

Aus einer Jugendeinrichtung in Mühlhausen sind seit Samstagabend, 9. Juli, zwei jugendliche Mädchen verschwunden. Hierbei handelt es sich um die 17-jährige Sophie-Chantall Franke und die 15-jährige Selina Messing. Sophie-Chantall ist ca. 1.75 groß und kräftig. Sie trägt schulterlange, mittelblonde Haare und hat einen Nasenpiercing. Zuletzt war sie mit einem Jogginganzug, blaue Hose und rot, weiß, blaue Jacke, bekleidet. Auffällig sind die zahlreichen Narben an den Unterarmen. Sophie-Chantall ist möglicherweise mit Selina unterwegs. Selina ist ca. 1.50 bis 1.55 m groß und schlank. Sie hat schulterlange, schwarze Haare, die mittlerweile auch blond gefärbt sein könnten. Zuletzt trug auch sie einen dunklen Jogginganzug. Bisherige Ermittlungen zum Aufenthalt der Mädchen verliefen ergebnislos. Eine Straftat schließt die Polizei derzeit aus. Wer hat die Mädchen gesehen oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell