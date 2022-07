Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mutter mit Kind von Auto erfasst

Mühlhausen (ots)

Glück im Unglück hatte am Dienstagnachmittag eine junge Mutter mit ihrer dreijährigen Tochter in Mühlhausen. Die 22-Jährige wollte mit dem Kind die Straße An der Burg am Fußgängerüberweg überqueren, als sie ein 45-jähriger Autofahrer mit seinem BMW beim Einbiegen aus Richtung Stätte erfasste. Mutter und Kind kamen vorsorglich in ein Krankenhaus, wurden aber nicht schwerwiegend verletzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

