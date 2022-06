LPI-NDH: In Kindergarten eingebrochen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein Jugendlicher wollte nur den Tankzustand im Moped prüfen. Das ging am Montagabend in Heiligenstadt schief. Als der 15-Jährige mit dem Feuerzeug nach dem Füllstand schaute, verursachte er eine Stichflamme. Mit leichten Verbrennungen an der Hand musste er im Krankenhaus behandelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: ...

