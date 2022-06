Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Lilly Ritter?

Mühlhausen (ots)

Seit Montag, 20. Juni, wird die 14-jährige Lilly-Rose Saphira Ritter aus Mühlhausen vermisst. Sie verließ in der Nacht zu Montag die Wohnung in unbekannte Richtung. Lilly ist ca. 1.55 m groß und schlank. Sie trägt rotbraune Haare, zum Mittelscheitel gekämmt. Wer hat Lilly gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort geben. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

