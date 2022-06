Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Einkaufsmarkt

Bleicherode (ots)

Unbekannte Täter drangen am frühen Freitagmorgen gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in Nohra, an der Sondershäuser Straße ein. Hierbei lösten sie gegen 4 Uhr Alarm aus. Eine Zeugin beobachteten zwei Männer, die aus dem Markt gerannt kamen und mit einem dunklen Pkw in Richtung Bleicherode davonfuhren. Sie sollen in einer slawischen Sprache miteinander gesprochen haben. Neben einem vierstelligen Bargeldbetrag erbeuteten die Täter eine unbekannte Anzahl an Zigaretten. In einem Büro brachen die Täter einen Stahlblechschrank auf und gelangten so an das Geld und die Tabakwaren. Zur Höhe des Gesamtschadens sind noch keine Angaben möglich. Die Kriminalpolizei sicherte am Vormittag Spuren. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

