LPI-NDH: Motorradfahrer am Kyffhäuser gestürzt

Artern (ots) - Ein Wohnmobil war am Dienstagnachmittag auf der Harzstraße stadteinwärts unterwegs und musste nach rechts auf den Straßenrand ausweichen. Hierbei stieß das Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen, welches sich verdrehte und gegen eine Hauswand fiel. An der Hausfassade wurde der Putz beschädigt. Der Schaden am Wohnmobil und an der Hauswand wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

