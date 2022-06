LPI-NDH: Mit Machete unterwegs

Leinefelde - Worbis (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Montagnachmittag eine Frau, die von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses, in der Einsteinstraße, mit einer Armbrust in Richtung eines Spielplatzes geschossen haben soll. Die eingesetzten Polizisten konnten die 41-jährige Bogenschützin in der betreffenden Wohnung ausfindig machen. Sie gab an, auf einen Baum neben dem Spielplatz geschossen zu haben. Die Polizisten stellten die Armbrust sicher und erstatteten Anzeige ...

