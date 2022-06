Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Teenager vermisst

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mühlhausen (ots)

Seit dem 31. Mai werden zwei Jugendliche im Alter von 15 und 13 Jahren aus Schierschwende im Unstrut-Hainich Kreis vermisst. Beide sind dort in einer Jugendeinrichtung untergebracht, wo sie gegen 17 Uhr das letzte Mal gesehen wurden. Bei den Vermissten handelt sich um den Adrian Mboge und den Chris-Patrick Jäger. Adrian ist ca. 1.80 m groß und wiegt ca. 75 kg. Er war zuletzt mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, einer schwarzen Hose mit Seitentasche und schwarzen Nike Schuhen bekleidet. Der 13-jährige Chris-Patrick ist 1.70 m groß und schlank. Er könnte mit einem dunkelblauen Pullover, schwarzer Jogginghose und roten Nike Schuhen bekleidet sein. Möglicherweise hat er einen kleinen Rucksack dabei. Ob die beiden Jungs zusammen unterwegs sind ist unklar. Der vermisste Jäger könnte sich im Raum Göttingen aufhalten, während der Mboge wahrscheinlich in Mühlhausen unterwegs ist. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Teenager geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell