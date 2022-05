Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche in Mühlhausen vermisst

Mühlhausen (ots)

Seit Dienstagmorgen, gegen 6.55 Uhr, wird die 14-jährige Samantha Selz aus Mühlhausen vermisst. Die Vermisste ist mit einer schwarzen Sweatjacke und einer hellen Leggins bekleidet. Sie ist 1.68 m groß und wiegt 65 kg. Ihre Haare sind schwarz, rot gefärbt. Samantha hat möglicherweise einen Beutel bei sich. Auffällig ist ein Piercing zwischen den Augenbrauen, an der Nase und an der Unterlippe. Außerdem hat sie sogenannte Tunnel in den Ohren. Sie ist in einer medizinischen Jugendeinrichtung in Mühlhausen untergebracht. Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

