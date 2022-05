Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Phillip Schulze?

Oldisleben (ots)

Seit Dienstag, 17. Mai, wird der 29-jährige Phillip Schulze aus Oldisleben im Kyffhäuserkreis vermisst. Er wollte auf Arbeit fahren, ist dort aber nicht erschienen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der junge Mann war mit dem Auto seines Vaters, einem grauen Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen KYF-PS 168 unterwegs. Das Auto wurde am Sonntagmorgen, 28. Mai, verlassen im Gewerbegebiet Oldisleben aufgefunden. Die Brieftasche des Vermissten stellten Polizisten auf einem Feldweg, unweit des aufgefundenen Autos, sicher. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass der Schulze sich zwischenzeitlich in Rostock aufgehalten hat. Die Polizei kann eine Eigengefährdung des Mannes nicht ausschließen. Wer hat Phillip gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Der Vermisste ist 1.80 m groß, kräftig und hat dunkelblondes, kurzes Haar mit einer beginnenden Stirnglatze. Er hat grau, grüne Augen und trägt Kontaktlinsen. Gewöhnlich ist er mit einem rötlichen Dreitagebart anzutreffen. An der rechten Wade ist ein Tattoo mit einem Fisch zu sehen. Phillip Schulze ist Raucher. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

