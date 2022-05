Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennende Mülleimer

Mühlhausen (ots)

Am Abend des 28.05.2022 wurde durch die Rettungsleitstelle des Unstrut-Hainich-Kreises ein Brand an der Ammerbrücke in Mühlhausen gemeldet. Nach eintreffen der Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, dass in der Ammerstraße durch unbekannte Täter gleich zwei Papierkörper in Brand gesetzt wurden.

Bereits am frühen Morgen des 28.05.2022 kam es zu einen Brand eines Mülleimers in der Forstbergstraße in Mühlhausen. Auch hier wurde durch einen unbekannten Täter gezündelt.

In beiden Fällen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Hinweise zu dem oder die Täter bestehenen bis dato nicht.

Um sachdienliche Hinweise durch die Bevölkerung wird gebeten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell