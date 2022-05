LPI-NDH: Berauscht und alkoholisiert auf Elektroroller

Greußen (ots) - Die Feuerwehr musste am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, in das Gewerbegebiet Hinter der Ziegelhütte ausrücken. Dort hatten, bisherigen Ermittlungen zufolge, Unbekannte zwei Autoreifen angezündet. Die Reifen lagerten an einem Feldweg auf Holz. Zur Schadenshöhe sind noch keine Angaben möglich. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

