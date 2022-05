Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Jörg-Peter Bigalk?

Roßleben (ots)

Seit 17. April wird der 75-jährige Jörg-Peter Bigalk aus Roßleben vermisst. Der Vermisste ist 1.73 m groß und sehr schlank. Er hat sehr lichtes, graues Haar, dass er zum Zopf gebunden trägt. Auffällig ist sein schlechtes Gebiss. Herr Bigalk lebt auf der Straße und ist aufgrund einer fortschreitenden Verletzung an beiden Fersen schlecht zu Fuß. Er ist Diabetiker und auf Medikamente angewiesen. Ein Bekannter sah ihn letztmalig am 17. April in Bottendorf. Der Vermisste könnte eine blaue Jeans und ein schwarz, weißes Flanellhemd tragen. Möglich sind aber auch eine schwarze Arbeitshose und knöchelhohe Arbeitsschuhe mit Stahlkappen. Er hält sich im Trinkermilieu auf, ist aber selbst kein Alkoholiker. Wer hat Herrn Bigalk gesehen oder möglicherweise im Auto mitgenommen? Alle bisherigen Ermittlungen zu seinem Aufenthalt blieben erfolglos. Hinweise zu seinem Aufenthalt nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03601/960, entgegen.

