Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gesucht - Wer erkennt den Tatverdächtigen

Nordhausen (ots)

Der Unbekannte steht im Verdacht, am 12. Dezember 2021 gegen 23.40 Uhr, in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Wolfstraße in Nordhausen eingebrochen zu sein. Der unbekannte Tatverdächtige stahl Lebensmittel und hinterließ Sachschaden. Die Ermittlungen zum Täter verliefen bisher ohne Erfolg. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat nun ein Foto zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer erkennt die Person oder kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/96-0 entgegen.

