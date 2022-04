Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Mann leistet Widerstand

Sondershausen (ots)

Zu einem Einsatz der Polizei kam es am Dienstag, den 19. April, gegen 20.00 Uhr in der Weizenstraße. Ein 26-jähriger Mann schlief in einem Gebüsch. Als ein 53-Jähriger an diesem vorbeilief, erwachte der Mann und griff den vorbeilaufenden Mann an. Eine Überprüfung der Personalien des 26-Jährigen war vorerst nicht möglich, da sich dieser gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv verhielt. Erst das Anlegen der Handschellen konnte den Mann beruhigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der 26-Jährige wurde zur Polizeidienststelle verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Entsprechende Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden gefertigt.

