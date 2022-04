Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Technischer Defekt am Förderband führt zu Feuerwehreinsatz

Holungen (ots)

Ein technischer Defekt an einem Förderband führte am Donnerstagnachmittag zum Brand bei einem Stromversorger in Holungen. Gegen 15 Uhr rückte die Feuerwehr an. Hiernach lief ein Förderband heiß und entzündete das Holz darauf. Erst am Abend hatte die Feuerwehr ihre Arbeiten eingestellt, da bis dato die entzündeten Holzschnitzel in einem Silo schwelten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Eine Straftat schließt die Polizei aus. Personen kamen nicht zu Schaden.

