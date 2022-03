LPI-NDH: Graffiti an öffentlicher Toilette, die Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots) - Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht zwei Zeugen, die am Valentinstag, 14. Februar, einschritten, als es zwischen zwei Männern zu einem Streit kam. Die Auseinandersetzung zwischen den Männern fand gegen 16.40 Uhr, im Bereich Ecke Steinweg und Görmarstraße statt. Die Passanten werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

