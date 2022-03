Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Altreifen entsorgt

Eichsfeld (ots)

In Wiesenfeld, in der Verlängerung der Hesselstraße wurden ca. 200 Altreifen entsorgt. Bei dieser Menge ist davon auszugehen, dass die Reifen durch einen LKW dorthin gebracht wurden. Als möglicher Tatzeitraum wurde von Donnerstag (24.03.) zu Freitag (25.03.) angegeben. Durch Beamte der PI Eichsfeld wurde eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen. Hinweise, bzw. verdächtige Wahrnehmungen melden Sie bitte an die PI Eichsfeld.

