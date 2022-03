LPI-NDH: Drei Verletzte nach Zusammenstoß auf Kreuzung

Nordhausen (ots) - Glück hatte eine Autofahrerin am Mittwochmorgen zwischen Epschenrode im Eichsfeld und Trebra, im Landkreis Nordhausen. Sie befuhr die Landstraße 2062 in Richtung Trebra. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihren VW Polo und fuhr in einen Straßengraben. Sie musste medizinisch versorgt werden, wurde aber nur leicht verletzt Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr