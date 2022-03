LPI-NDH: Wer hat Adrian Mboge gesehen?

Sollstedt (ots) - Eine Frau wurde am Donnerstagfrüh bei einem Verkehrsunfall ohne weitere Beteiligte leicht verletzt. Die 39-jährige Fahrerin war gegen 06.45 Uhr allein mit einem Opel auf der Landstraße 2049 aus Richtung Sollstedt in Richtung Rehungen unterwegs. Dabei kam der Opel aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Die ...

