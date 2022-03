Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haftbefehl erlassen

Sondershausen (ots)

Gegen den am Dienstag in Sondershausen festgenommenen 22-jahrigen Tatverdächtigen, siehe Pressemeldung vom 9.3., 12.34 Uhr, wurde am Nachmittag die Untersuchungshaft angeordnet. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

